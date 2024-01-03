Законно ли выдавали бронь? Одно из министерств Украины проверит сотрудников

Был выявлен факт злоупотребления бывшим советником министра энергетики

Министерство энергетики Украины поручило энергокомпаниям провести проверку законности предоставления бронирований военнообязанным работникам. Это связано с выявлением факта злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики.

"Как выявило руководство АО "Украинские распределительные сети" (компании, управляющей государственными пакетами акций ряда операторов системы распределения электроэнергии, в частности ПАО "Черкассыоблэнерго"), чтобы избежать службы в Вооруженных Силах Украины, указанное лицо в апреле прошлого года было принято в ПАО "Черкассыоблэнерго" на должность заместителя начальника центральной службы приборов учета и метрологии", — сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

Вместе с должностными лицами "Черкассыоблэнерго", этот работник инициировал издание приказа о введении дистанционной работы. В результате с апреля по декабрь он не выполнял своих обязанностей, хотя получал зарплату. Также он получил временную отсрочку от мобилизации, предоставляемую работникам критически важных для функционирования государства компаний и предприятий.

В связи с этим компания "Украинские распределительные сети" направила соответствующее обращение в прокуратуру. В Минэнерго подчеркнули, что этот инцидент не характеризует всех энергетиков страны, многие из которых сейчас находятся рядах ВСУ, а другие держат энергетический фронт, круглосуточно выполняя свою сверхсложную работу.

"Однако для предотвращения манипуляций, злоупотреблений и с целью объективной проверки фактов выдачи бронирований Министерством направлено соответствующее поручение всем энергетическим компаниям страны", — отметили в министерстве.

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