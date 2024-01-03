Чи законно видавали бронь? Одне з міністерств України перевірить працівників

Було виявлено факт зловживання колишнім радником міністра енергетики

Міністерство енергетики України доручило енергокомпаніям провести перевірку законності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам. Це пов'язано з виявленням факту зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.

"Як виявило керівництво АТ "Українські розподільчі мережі" (компанії, що управляє державними пакетами акцій низки операторів системи розподілу електроенергії, зокрема ПАТ "Черкасиобленерго"), щоб уникнути служби у Збройних Силах України, зазначену особу у квітні минулого року було прийнято у ПАТ" Черкасиобленерго" на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології", — повідомляється в Telegram-каналі Міненерго.

Разом із посадовими особами "Черкасиобленерго" цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи. В результаті з квітня по грудень він не виконував своїх обов’язків, хоча отримував зарплату. Також він отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яку надають працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств.

У зв’язку з цим компанія "Українські розподільчі мережі" надіслала відповідне звернення до прокуратури. У Міненерго наголосили, що цей інцидент не характеризує всіх енергетиків країни, багато з яких зараз перебувають у лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу.

"Однак для запобігання маніпуляціям, зловживанням та з метою об’єктивної перевірки фактів видачі бронювань Міністерством направлено відповідне доручення всім енергетичним компаніям країни", — зазначили в міністерстві.

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