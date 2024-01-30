Появился текст нового законопроекта о мобилизации в Украине: главные изменения

После того как законопроект о мобилизации зарегистрировали в Верховной Раде, в сети появились основные выжимки из текста документа. В Минобороны Украины указали на основные нововведения, которые предлагают изменить законопроектом о мобилизации.

Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны. Новшества коснутся, в том числе, и уклонистов.

Так, военнообязанным разрешат переезжать без разрешения ТЦК на новое место жительства. Чтобы уведомить военкомат об этом, достаточно будет просто стать на воинский учет в новом месте. Вдобавок к этому обновить данные можно будет онлайн — в личном кабинете на базе реестра военнообязанных "Оберег" или в ЦНАП. Больше не нужно будет идти для этого в ТЦК.

Кроме того, для мобилизованных определят четкий срок службы в период действия военного положения. Люди с инвалидностью освобождены от прохождения воинской службы. Для добровольцев предусмотрена отсрочка на два месяца, чтобы решить личные вопросы и подготовиться к прохождению службы.

Что касается ежегодного отпуска, то его имеют право предоставлять частями на протяжении всего года. А те военнослужащие, которые вернулись из плена, получат дополнительных 90 дней отпуска. Денежное обеспечение за ними будет сохранено в случае, если они решили продолжить службу.

После мобилизации все граждане будут проходить обязательную военную подготовку. Длиться она будет 2–3 месяца. Без прохождения подготовки человека не имеют права отправлять на фронт, и эта норма четко прописана в новом законопроекте.

Кроме того, в Украине отменяют срочную службу. Вместо этого будет введена базовая военная подготовка. Человек в возрасте 18–24 лет на свое усмотрение сможет решить, когда лучше пройти военную подготовку. Длиться она будет максимум пять месяцев. При этом за военнообязанным будет сохранено его рабочее место, а в нынешнем законодательстве такой нормы нет.

Также в Минобороны сообщили, что военный учет будет для всех, но не уточнили речь идет о мужчинах и женщинах, или только о мужчинах. Кроме того, лишили силовиков права на отсрочку от призыва. Это коснется сотрудников БЭБ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Нацполиции, НАБУ, прокуратуры, Службы судебной охраны и патронатной службы.

Госслужащие подлежат брони как все. Категория "Б" и "В" — 50% от общего количества военнообязанных в определенном органе. При этом бронь сохраняется для мэров, а также глав сельских советов и территориальных громад. Военнообязанные, которые работают в органах местного самоуправления, подлежат брони в количестве 50% от общего числа таких сотрудников.

Денежное обеспечение мобилизованных минимум 20 тысяч гривен в месяц без учета дополнительных наград. К таковым относятся выплаты в размере от 30 до 100 тысяч гривен, которые начисляются в период военного положения в определенном порядке.

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