Законопроєкт про мобілізацію затверджено в Кабміні та направлено до Ради – нардеп
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Новий варіант документа вже направили на розгляд
У вівторок, 30 січня 2024 року, Кабінет міністрів України направив у Верховну Раду новий законопроєкт щодо змін у порядку проведення мобілізації. Поки що текст документа ще не оприлюднений.
Про це народний депутат Олексій Гончаренко написав у Телеграмі.
"КабМін затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та направив його до Верховної Ради", — написав Гончаренко.
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