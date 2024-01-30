Законопроєкт про мобілізацію затверджено в Кабміні та направлено до Ради – нардеп

Новий варіант документа вже направили на розгляд

У вівторок, 30 січня 2024 року, Кабінет міністрів України направив у Верховну Раду новий законопроєкт щодо змін у порядку проведення мобілізації. Поки що текст документа ще не оприлюднений.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко написав у Телеграмі.

"КабМін затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та направив його до Верховної Ради", — написав Гончаренко.

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