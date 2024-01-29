Кому в Україні точно дадуть відстрочку від мобілізації: відповідь адвоката

Для отримання звільнення від мобілізації знадобляться деякі документи

Через військове вторгнення РФ в Україні триває військовий стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Але ж деякі українці мають право на відстрочку від мобілізації.

Адвокат Андрій Карпенко на порталі b2bconsult розповів, хто точно може отримати відстрочку. Зокрема це чоловік, який самостійно виховує дітей.

Карпенко пояснив, що абзацом п’ятим ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Для отримання відстрочки від мобілізації потрібно мати документи зі списку, наведеного нижче:

свідоцтво про смерть матері дитини (якщо сталася така ситуація – ред.);

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

За словами правозахисника, чоловік має довести факт самостійного виховання дитини у судовому порядку.

Раніше "Телеграф" розповів, чи можуть мобілізувати чоловіка, який має дитину-інваліда.