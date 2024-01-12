Чому електронних повісток все ж таки не буде: у Раді дали чітке пояснення

Не буде працювати коректно?

Ідея електронних повісток неабияк сколихнула суспільство та викликала не менше питань у тих, хто мав би запроваджувати цю функцію. З технічної точки зору контролювати процес надходження повісток майже неможливо без "Дії".

Це і стало причиною відмові від цієї ідеї. Про це "Телеграфу" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За електронний формат оповіщення виступав особисто міністр оборони Рустем Умєров. Своєю чергою, віцепрем'єр з цифровізації Михайло Федоров, висловився категорично проти цієї функції в "Дії".

"Виявилося, що без інтеграції всіх існуючих механізмів ця функція не буде працювати коректно. Після обговорення на Комітеті дійшли думки, що дуже важко контролювати цей процес без "Дії". Не маючи змоги точно з'ясувати чи отримала людина повістку і не реагує на неї, чи просто не отримала, впроваджувати проти неї якісь санкції ми не можемо – це не відповідає нормам Конституції і справедливості загалом. Тому він цієї норми ми відмовилися", — пояснив Веніславський.

Проте він зауважив, що електронний кабінет буде формуватися, а вже оповіщення відбуватиметься в ході вручення повісток, як це передбачено наразі.

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