Почему электронных повесток все же не будет: в Раде дали четкое объяснение

Не будет работать правильно?

Идея электронных повесток изрядно всколыхнула общество и вызвала не меньше вопросов у тех, кто должен вводить эту функцию. С технической точки зрения контролировать процесс поступления повесток почти невозможно без "Дии".

Это и послужило причиной отказа от этой идеи. Об этом "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

За электронный формат оповещения выступал лично министр обороны Рустем Умеров. В свою очередь, вице-премьер по цифровизации Михаил Федоров, высказался категорически против этой функции в "Дии".

"Оказалось, что без интеграции всех существующих механизмов эта функция не будет работать корректно. После обсуждения на Комитете пришли к мнению, что очень трудно контролировать этот процесс без "Действия". Не имея возможности точно выяснить получил ли человек повестку и не реагирует на нее, или просто не получила, внедрять против нее какие-либо санкции мы не можем – это не соответствует нормам Конституции и справедливости в целом. Поэтому он этой нормы мы отказались», — объяснил Вениславский.

Однако он отметил, что электронный кабинет будет формироваться, а уведомление будет происходить в ходе вручения повесток, как это предусмотрено.

Больше о том, что именно не устроило парламентариев в законопроекте о мобилизации и какие шансы на принятие у него теперь будет, читайте в материале "Телеграфа" Почему отказались от электронных повесток и будет ли демобилизация? В Раде рассказали, что происходит со скандальным законопроектом

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