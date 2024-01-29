Кому в Украине точно дадут отсрочку от мобилизации: ответ адвоката

Для получения освобождения от мобилизации, понадобятся кое-какие документы

Из-за военного вторжения РФ в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Но некоторые украинцы имеют право на отсрочку от мобилизации.

Адвокат Андрей Карпенко на портале b2bconsult рассказал, кто точно может получить отсрочку. В частности, это мужчина, который самостоятельно воспитывает детей.

Карпенко объяснил, что абзацем пятым ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена такая категория, как женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Для получения отсрочки от мобилизации нужно иметь документы из списка, указанного ниже:

свидетельство о смерти матери ребенка ( если произошла такая ситуация – ред.);

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

По словам правозащитника, мужчина должен доказать факт самостоятельного воспитания ребенка в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" рассказал, могут ли мобилизовать мужчину, у которого есть ребенок-инвалид.