Укр

Женщин ждет мобилизация? Что предусматривает для украинок новый законопроект правительства

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Женщин ждет мобилизация? Что предусматривает для украинок новый законопроект правительства Новость обновлена 30 января 2024, 23:29

Что изменится для украинок

Кабинет министров передал в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации, в котором указано, при каких условиях женщин будут брать в ВСУ и призывать на службу.

Как говорится в тексте документа на сайте парламента, в целом для украинок особых изменений не предусмотрено, а обязательный воинский учет будет лишь для некоторых категорий женщин.

В частности обязательная постановка на воинский учет коснется пригодных к прохождению службы женщин, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование.

Что касается женщин, которые имеют специализацию или профессию, имеющую военно-учетный аналог в перечне специализаций, утвержденного Минобороны, то они могут стать на воинский учет лишь в добровольном порядке.

Стоит отметить, что эти положения уже действуют в текущем законодательстве. Единственное изменение, которое предусмотрено в новом документе, заключается в том, что женщины, уже стоящие на воинском учете, теперь смогут привлекаться на службу в военное время лишь в добровольном порядке.

Ранее Телеграф рассказывал, что ВРУ предложила пересмотреть все справки об отсрочке от мобилизации. Нардеп напомнил, что ВСУ нуждаются в дополнительных силах.

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