Ще багато етапів: у Раді розповіли, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності

До підпису президента ще дуже далеко

Учора, 30 січня, у Раді було зареєстровано нову версію законопроєкту про мобілізацію. Але перед тим, як він набуде чинності, документ повинен пройти ще цілий ряд процедур, під час якого він може ще зміниться.

Про те, коли, найімовірніше, буде ухвалено новий закон, розповів нардеп Ярослав Железняк. Насамперед він зазначив, що він описує один із ймовірних сценаріїв, але він не єдиний.

"Я розпишу реалістичний графік в Раді, як буде рухатись законопроєкт №10449 про мобілізацію від Уряду", — говорить він.

Згідно зі сценарієм Железняка, етапи через які має ще пройти законопроєкт, такі:

наступний етап включення до порядку денного сесії (ймовірно, відбудеться автоматично, оскільки нова сесія відкривається)

далі скорочення строків подання альтернативних законопроєктів з 14-ти днів до 7-ми. Це потребує окреме голосування (226+). Воно може відбутися не раніше 06 лютого, і якщо буде підтримане таке скорочення, то законопроєкт має шанс бути розглянутим на найближчому пленарному тижні в лютому, тобто умовно 06-09 лютого.

потім має відбутися засідання Комітету з оборони, яке ухвалить рішення підтримати або урядову версію, або якусь із альтернативних. "Комітет поважний, тому раніше голосування за скорочення термінів (а це 06 лютого і далі) таке засідання не відбудеться".

винесення законопроєкту на голосування у перше читання. Це, найімовірніше, не раніше 07 лютого.

якщо законопроєкт депутати підтримають 226+ голосами у першому читанні, то буде потрібно ще одне голосування за скорочення терміну правок. Для цього потрібно також 226+ голосів і якщо така процедура пройде: депутати мають 7 днів на подачу поправок. Якщо не пройде – 14 днів на подачу поправок.

потім Комітет повинен розглянути всі редагування. "Очевидно, їх буде багато. І з огляду на навантаження та графік Ради, раніше ніж на кінець лютого законопроєкт не буде винесений на голосування для другого читання".

коли винесуть законопроєкт на друге читання, залежатиме від Комітету, але очевидно, що не раніше ніж 22 лютого. Якщо буде багато правок, процедура розгляду може тривати кілька днів.

"Нагадаю, що при розгляді правок у такі закони текст може змінюватись (як було із законом про реєстр). Але після їх розгляду у залі має відбутися фінальне голосування 226+ за друге читання".

потім дуже ймовірно, що хтось з депутатів внесе блокуючу постанову і потрібно буде ще одне голосування щоб дати можливість Спікеру підписати закон і відправити Президенту.

потім Президент має підписати закон.

Виходячи з усього сказаного вище, Железняк резюмує, що "раніше березня Закон не вступить в силу. Плюс там ще перехідний період місяць".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на що чекати українцям від нового закону про мобілізацію.