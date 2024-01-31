Еще много этапов: в Раде рассказали, когда новый закон о мобилизации вступит в силу

До подписи президента еще очень далеко

Вчера, 30 января, в Раде была зарегистрирована новая версия законопроекта о мобилизации. Но перед тем, как он вступит в силу документ должен пройти еще целый ряд процедур, во время которого он может еще изменится.

О том, когда, вероятнее всего, будет принят новый закон рассказал нардеп Ярослав Железняк. Прежде всего он отметил, что он описывает один из вероятных сценариев, но он не единственный.

"Я распишу реалистический график в Раде, как будет двигаться законопроект №10449 о мобилизации от правительства", — говорит он.

Согласно сценарию Железняка, этапы через которые должен еще пройти законопроект, следующие:

следующий этап включение в повестку дня сессии (вероятно, произойдет автоматически, так как новая сессия открывается)

далее сокращение сроков представления альтернативных законопроектов с 14-ти дней до 7-ми. Это требует отдельного голосования (226+). Оно может состояться не раньше 06 февраля, и если будет поддержано такое сокращение, то законопроект имеет шанс быть рассмотрен на ближайшей пленарной неделе в феврале, то есть условно 06-09 февраля.

потом должно состояться заседание Комитета по обороне, которое примет решение поддержать либо правительственную версию, либо какую-нибудь из альтернативных. "Комитет уважаемый, поэтому раньше голосования за сокращение сроков (а это 06 февраля и далее) такое заседание не состоится".

вынесение законопроекта на голосование в первое чтение. Это, скорее всего, не раньше 07 февраля.

если законопроект депутаты поддержат 226+ голосами в первом чтении, то потребуется еще одно голосование за сокращение срока поправок. Для этого нужно тоже 226+ голосов и если такая процедура пройдет: у депутатов будет 7 дней на подачу поправок. Если не пройдет — 14 дней на подачу поправок.

затем Комитет должен рассмотреть все правки. "Очевидно, их будет много. И учитывая нагрузку и график Рады, ранее чем конец февраля законопроект не будет вынесен на голосование для второго чтения".

когда вынесут законопроект на второе чтение, будет зависеть от Комитета, но очевидно, что не раньше 22 февраля. Если будет много правок, процедура рассмотрения может затянуться на несколько дней.

"Напомню, что при рассмотрении правок в такие законы текст может изменяться (как было с законом о реестре). Но после их рассмотрения в зале должно состояться финальное голосование 226+ за второе чтение".

затем очень вероятно, что кто-то из депутатов внесет блокирующее постановление и нужно будет еще одно голосование, чтобы дать возможность Спикеру подписать закон и отправить Президенту.

затем президент должен подписать закон.

Исходя из всего вышесказанного, Железняк резюмирует, что "раньше марта Закон не вступит в силу. Плюс там еще переходный период в месяц".

Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать украинцам от нового закона о мобилизации.