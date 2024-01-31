"Не вышел из машины — прострелили колено": военный взбудоражил сеть заявлением об усилении мобилизации

Слова военного вызвали бурную реакцию в сети

На фоне регистрации в Раде нового законопроекта по мобилизации в сети набирает популярности резонансное видео с командиром 118-ой бригады ТрО Анатолием Стуженко. В нем он заявляет, что Украине нужна "жесткая" мобилизация, а также объясняет, какие меры для этого, по его мнению, нужно принимать.

Об этом он рассказал в эфире Черкасского информационного агентства "18000". Он отметил, что регулярно видит в сети посты о мобилизации, где люди, друг другу, например, советуют, как разговаривать с военными, но это, видимо, считает он, неправильно, а украинцы могут "доиграться в демократию".

"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас, военных, скоро будут ногами пинать. Должно так: не вышел из машины — прострелили колено. Только так! Иначе мы не победим. [Должна быть] жесткая мобилизация", — эмоционально сказал он.

Военный также заявил, что те мужчины, кто не хочет служить, должны признать это и "одеть юбки".

"Не можешь ты — приходишь и откровенно говоришь: я лучше надену юбку. Я буду ходить в юбке, но буду, что-то делать для военных", — говорит он и добавляет "Падем мы — всех этих диванных соберут (россияне — Ред.) в одну кучу, оденут в их зеленую вонючую форму, дадут автомат и те пойдут на Польшу. Только за ними будет стоять кто-то, кто будет стрелять им в спины".

Стоит отметить, что слова военного вызвали бурную реакцию в сети, а комментаторы разделились на два лагеря — одни согласны с военным, а другие нет.

Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать украинцам от нового закона о мобилизации.