"Не вийшов з машини - прострілили коліно": військовий розбурхав мережу заявою про посилення мобілізації

Слова військового викликали бурхливу реакцію у мережі

На тлі реєстрації в Раді нового законопроєкту по мобілізації в мережі набирає популярності резонансне відео з командиром 118-ї бригади ТрО Анатолієм Стуженком. У ньому він заявляє, що Україні потрібна "жорстка" мобілізація, а також пояснює, які заходи для цього, на його думку, слід вживати.

Про це він розповів в ефірі Черкаського інформаційного агентства "18000". Він зазначив, що регулярно бачить у мережі пости про мобілізацію, де люди, один одному, наприклад, радять, як розмовляти з військовими, але це, мабуть, вважає він, неправильно, а українці можуть "догратися в демократію".

"Ми дограємося у демократію до такого стану, що нас, військових, скоро будуть ногами пінати. Повинно так: не вийшов із машини — прострелили коліно. Тільки так! Інакше ми не переможемо. [Має бути] жорстка мобілізація", — емоційно сказав він.

Військовий також заявив, що ті чоловіки, хто не хоче служити, мають визнати це та "одягнути спідниці".

"Не можеш ти — приходиш і відверто кажеш: я краще одягну спідницю. Я ходитиму в спідниці, але буду щось робити для військових", — каже він і додає. "Падемо ми — всіх цих диванних зберуть (росіяни — Ред. ) в одну купу, одягнуть у їхню зелену смердючу форму, дадуть автомат і ті підуть на Польщу. Тільки за ними стоятиме хтось, хто стрілятиме їм у спини".

Варто зазначити, що слова військового викликали бурхливу реакцію в мережі, а коментатори розділилися на два табори — одні згодні з військовими, інші ні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на що чекати українцям від нового закону про мобілізацію.