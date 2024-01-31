Демобилизация, отпуска и увольнения: что предлагают в новом законе о мобилизации

Нардепы пересмотрели подход к острейшим вопросам

Во вторник, 30 января, на сайте Верховной Рады Украины появился новый закон о мобилизации. В доработанной версии были изменены положения об отпусках для военнослужащих, основаниях для увольнения из армии и возможности демобилизации во время действия военного положения.

В частности, если новая редакция будет принята, военные будут иметь право на ежегодный отпуск продолжительностью не менее 15 дней, при чем использовать его можно будет как один раз, так и разбив на части.

Бойцы, которые решат продлить службу в ВСУ после освобождения из плена, смогут рассчитывать на 90 дней отдыха перед возвращением на фронт.

Уволиться со службы во время действия военного положения можно будет:

в связи с истечением срока службы (36 месяцев непрерывной службы);

в течение 1 месяца с даты подачи военным рапортом;

при наличии инвалидности;

в связи с освобождением из плена;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом ВР АРК;

в связи с назначением (избранием) на должность судьи (в том числе КСУ), члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председателя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия;

в связи с беременностью (для женщин-военных);

в связи с отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

одному из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

имея на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет (в случае отсутствия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца);

военнослужащим, имеющим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

усыновителям, на содержании которых находятся дети, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенного родительской опеки, опекуны, попечители, приемные родители, родители-опекуны, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки 18 лет;

в случае содержания военнослужащим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

в случае воспитания военнослужащим ребенка, больного тяжелыми заболеваниями (есть перечень);

при необходимости осуществлять постоянный уход за членом семьи (родители, дети, супруг) у которых 1 или 2 группа инвалидности;

при необходимости осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным;

если близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при непосредственном участии в отпоре российской агрессии с 2014 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, как задержка с принятием закона бьет по армии.