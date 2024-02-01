План дій при врученні повістки: юрист пояснив, що робити, коли працівники ТЦК зупинили на вулиці

Законодавство не містить заборони вручення повісток на вулиці

Ні для кого не секрет, що отримати повістку може будь-який чоловік у будь-якому місці. Вулиця не є цьому виключенням. Але, на жаль, не всі знають як себе поводити при зустрічі з представниками центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про те, як діяти під час вручення повістки на вулиці пояснив юрист Ілля Шипко. За його словами, спершу потрібно розуміти нормативно-правову базу щодо вручення повісток, а також знати та вміти користуватися своїми правами.

"Звичайно не найкращим варіантом буде тікати від представників військкомату або вчиняти інші дії (кричати, знімати на відео тощо). Законодавство не містить заборони вручення повісток на вулиці. Тому кричати, що працівники військкоматів не мають права цього робити недоцільно.", — каже юрист.

Не кожна особа у військовій формі є представником військкомату та має право на вручення повістки.

При врученні повістки працівник центру комплектування повинен представитися та за потреби пред’явити відповідне посвідчення. Його дані можна записати.

Повістка повинна бути обов’язково заповнена всіма необхідними реквізитами, підписана військовим комісаром та з печаткою.

Перед врученням повістки працівники військкомату повинні з’ясувати особу. Наприклад, якщо чоловікові більше 60 років він не є військовозобов'язаним та вручати йому повістку на вулиці немає потреби. Якщо особу не встановлено, то зрозуміло, що повістка не може бути виписана, бо немає даних. А виписати повістку без встановлення даних особи не можна. При отриманні повістки громадянин зобов’язаний розписатися про отримання з зазначенням дати отримання.

Юрист наголосив, що від отримання повістки також можна відмовитись, але варто пам’ятати, що при цьому складається акт у присутності свідків та надалі це може розцінюватися як ухилення від військової служби.

"Якщо все ж таки отримали повістку на вулиці в іншому місці, то можна прийти до центру комплектування та територіальної підтримки та надати підтверджуючі документи про перебування на військовому обліку в іншому місці", — підсумував юрист.

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