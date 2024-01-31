Яких жінок призиватимуть на службу: у новому законопроєкті названі головні професії

Обов'язкова мобілізація українок все ще не передбачена

У вівторок, 30 січня, на сайті Верховної Ради України з'явився новий закон про мобілізацію. В доопрацьованій версії з'явилися роз'яснення щодо військової служби жінок під час дії воєнного стану.

Зокрема, громадянки України, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають постановці на військовий облік і проходження ВЛК на придатність до служби.

Жінки, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, стають на облік за бажанням.

Після взяття на військовий облік жінки можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час на добровільній основі.

Варто зазначити, що згідно з новим законопроектом, по прибуттю до ТЦК самостійно (не за повісткою) і проходження ВЛК, громадяни матимуть 2 місяці перед відправкою на навчання.

Нагадаємо, раніше дискусії про зміну підходу до мобілізації жінок велися на рівні заяв з боку військової спільноти та громадських діячів. Зокрема, сержант ЗСУ і бойовий медик Борис Хмілевський заявляв, що в Україні давно настав той час, коли обов'язкова мобілізація повинна бути оголошена для всіх, адже ситуація, "коли кількість прав і обов’язків в країні регулюється виключно наявністю чи відсутністю статевих органів" виглядає абсурдно.