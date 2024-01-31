Каких женщин будут призывать на службу: в новом законопроекте названы главные профессии

Обязательная мобилизация украинок все еще не предусмотрена

Во вторник, 30 января, на сайте Верховной Рады Украины появился новый закон о мобилизации. В доработанной версии появились разъяснения по военной службе женщин во время действия военного положения.

В частности, гражданки Украины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на военный учет и прохождению ВВК на пригодность к службе.

Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной, становятся на учет по желанию.

После взятия на военный учет женщины могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время на добровольной основе.

Следует отметить, что согласно новому законопроекту, по прибытию в ТЦК самостоятельно (не по повестке) и прохождению ВВК, граждане будут иметь 2 месяца перед отправкой на обучение.

Напомним, ранее дискуссии об изменении подхода к мобилизации женщин велись на уровне заявлений со стороны военного сообщества и общественных деятелей. В частности, сержант ВСУ и боевой медик Борис Хмилевский заявлял, что в Украине давно настало то время, когда обязательная мобилизация должна быть объявлена для всех, ведь ситуация, "когда количество прав и обязанностей в стране регулируется исключительно наличием или отсутствием половых органов", выглядит абсурдно.