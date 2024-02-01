План действий при вручении повестки: юрист объяснил, что делать, когда сотрудники ТЦК остановили на улице

Законодательство не содержит запрета на вручение повесток на улице

Ни для кого не секрет, что получить повестку может любой мужчина в любом месте. Улица не является исключением. Но, к сожалению, не все знают, как себя вести при встрече с представителями центров комплектования и социальной поддержки.

О том, как поступить во время вручения повестки на улице объяснил юрист Илья Шипко. По его словам, сначала нужно понимать нормативно-правовую базу по вручению повесток, а также знать и уметь пользоваться своими правами.

"Конечно, не лучшим вариантом будет бежать от представителей военкомата или совершать другие действия (кричать, снимать на видео и т.п.). Законодательство не содержит запрета вручения повесток на улице. Поэтому кричать, что работники военкоматов не имеют права этого делать нецелесообразно", — говорит юрист. .

Не каждый человек в военной форме является представителем военкомата и имеет право на вручение повестки.

При вручении повестки работник центра комплектования должен представиться и при необходимости предъявить соответствующее удостоверение. Его данные можно записать.

Повестка должна быть обязательно заполнена всеми необходимыми реквизитами, подписана военным комиссаром и с печатью.

Перед вручением повестки работники военкомата должны выяснить личность. Например, если мужчине более 60 лет он не военнообязан и вручать ему повестку на улице нет нужды. Если человек не установлен, то понятно, что повестка не может быть выписана, так как нет данных. А выписать повестку без установления данных личности нельзя. При получении повестки гражданин должен расписаться о получении с указанием даты получения.

Юрист подчеркнул, что от получения повестки также можно отказаться, но следует помнить, что при этом составляется акт в присутствии свидетелей и в дальнейшем это может расцениваться как уклонение от военной службы.

"Если все же получили повестку на улице в другом месте, то можно прийти в центр комплектования и территориальной поддержки и предоставить подтверждающие документы о пребывании на военном учете в другом месте", — подытожил юрист.

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