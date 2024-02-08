50 тысяч — за полтора года с пулеметом на передовой: суд оценил незаконную мобилизацию студента

Парня без военного опыта отправили на передовую, лишив возможности учиться и поддерживать маму.

Полтора года понадобилось харьковчанину, чтобы через суд добиться увольнения из армии. Несмотря на непризывной возраст и статус студента, парень был мобилизован еще в начале полномасштабного вторжения РФ и направлен в боевую часть. Сейчас он снова стал гражданским и после фронта пытается восстановиться в вузе.

О том, насколько непросто доказать незаконность действий терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК) и недостатки нового закона о мобилизации "Телеграф" пообщался с адвокатом общественной приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) в городе Чугуев Романом Лихачевым.

Мобилизация одним днем прямо с вокзала

Борьба за тогда еще 19-летнего Максима (фамилию молодой человек разглашать не хочет, как и отказывается от общения с журналистами из-за сложного психологического состояния — Ред. ) — эвакуированного в Закарпатье с мамой жителя Харькова — началась еще весной 2022 года. В один из мартовских дней прямо на вокзале в Ужгороде его остановили представители местного ТЦК и оперативно отправили на службу.

— Парень на тот момент был студентом дневной формы обучения одного из высших учебных заведений Харькова, то есть по закону не должен быть мобилизован, — рассказал обстоятельства дела Роман Лихачев. — Так же как и с учетом своего возраста. Вопреки этому Максим в сопровождении полиции был доставлен в ТЦК, внесен в список военнообязанных, и его документы были переданы в воинскую часть. Все это произошло фактически за один день, даже без медицинского осмотра. Права выбрать, где и кем служить ему не предоставили, он прошел, скажем так, формальное обучение и был назначен пулеметчиком. Воевал под Бахмутом, также участвовал в Харьковской операции.

Юрист добавляет, что даже несмотря на незаконные действия ТЦК по мобилизации, воинские части не могут самостоятельно уволить даже бойцов, имеющих право на отсрочку. Добиться этого можно только в судебном порядке. Именно так был вынужден действовать и Максим с помощью общественной приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека в Чугуеве.

Максим участвовал в боях с поличным — под Бахмутом.

— Во время судебного разбирательства терцентр комплектования придерживался версии, что Максим якобы сам просил, чтобы его мобилизовали, — говорит Роман. — В подтверждение даже предоставили копию соответствующего заявления, датированного 4 марта. Но к тому моменту мой подзащитный уже был в воинской части, соответствующий приказ ТЦК издал 2 марта.

Я настаивал на предоставлении оригинала, потому что были сомнения в подлинности подписи, но этого сделано так и не было. Даже когда суд первой инстанции вынес решение в пользу Максима, ответчики, а кроме терцентра комплектования, это была и воинская часть, его обжаловали. Соответственно, мы были вынуждены пройти еще апелляцию, и уже по ее решению у моего подзащитного появилась возможность уволиться из рядов ВСУ.

Кроме того, по решению суда Максиму должна быть выплачена компенсация в размере 50 тыс. гривен. Это была больше формальность, потому что мы понимаем, что взыскать деньги с государства почти нереально. Но нам важно показать, что за незаконную мобилизацию и то, что молодого парня без опыта отправили на передовую, лишив возможности учиться и поддерживать маму, должна быть хоть какая-то ответственность. Но, к сожалению, по факту именно работники Ужгородского военкомата никак не будут наказаны, — добавил юрист.

По словам Романа Лихачева, случай с Максимом не единственный в его практике. К примеру, через суд он помогал добиться увольнения еще одному студенту — парня из Одессы ТЦК-шники также встретили на вокзале и оперативно отправили служить. Но в его случае Фемида приняла сторону военных.

— Говорить, что у нас не забирают в армию мужчин с 19 до 27 лет, и все в этом возрасте приходят в ТЦК добровольно, будет неправдой, — говорит адвокат. — И даже если это студенты дневной формы обучения, имеющие право на отсрочку, они также, как видим, могут быть мобилизованы. Терцентры комплектования настаивают, что не обязаны проверять, учится человек в вузе или нет. И позиция судов, рассматривающих потом такие дела: человек должен доказать, что подавал в ТЦК документ, подтверждающий предоставление ему отсрочки.

Не только на вокзале, но и в спортзалах Ужгорода можно встретить работников ТЦК.

У меня еще был случай, когда мужчина прослужил всего 14 дней. Его во Львове забрали также с улицы, а у него жена с инвалидностью, соответственно, он не подлежал призыву. В ТЦК он пытался подать соответствующие документы, но их не приняли, сказали, вот вы пройдите сначала военно-врачебную комиссию, а мы потом дадим вам отсрочку.

Он это сделал, но его сразу отправили в учебный центр и уже оттуда все же уволили после вмешательства юриста через две недели. На мой вопрос в терцентр комплектования, для чего мобилизовать людей, которые могут быть впоследствии уволены, они признаются: у нас свои показатели, у армии — свои. То есть им главное выполнить план по мобилизованным, а кто из них реально будет служить, им неинтересно, – добавляет Роман Лихачев.

Суды завалены делами об увольнении из ВСУ

Юрист также прогнозирует, что случаев нарушений во время мобилизации не станет меньше. Одна из причин – для подтверждения права на отсрочку нужно обращаться в ТЦК, но сделать это из-за большого количества обращений – еще тот квест.

- По закону все люди, имеющие право на отсрочку, должны собрать и засвидетельствовать нотариально документы, а затем вместе с обоснованным заявлением подать их в ТЦК, — уточняет Роман. — Далее их должны рассмотреть и выдать справку, подтверждающую право на отсрочку с указанием срока ее действия (также есть вариант внесения соответствующих записей в военно-учетные документы. — Ред. ).

Так должна выглядеть справка, подтверждающая право отсрочки от мобилизации.

Сейчас терцентры комплектования выдают ее "по-модному" — в основном на месяц. На днях мне звонил мужчина, у которого ребенок имеет инвалидность, и рассказал, что ему ТЦК дал справку именно на такой период. То есть через 30 дней ему нужно снова туда обратиться, снова отстоять несколько дней в очередях. А это делает невозможным выезд за границу на лечение.

Если бы был сделан единый электронный реестр военнообязанных, человек мог бы "подтянуть" все документы и через сутки получить через "Дію" подтверждение предоставления отсрочки. И никаких проблем! Но нет, мужчины должны посещать терцентры комплектования лично, и даже если передают весь пакет документов по почте, все равно они получают приглашение явиться в ТЦК. И потому будут расти и без того немалые очереди. Ведь на сегодняшний день терцентры комплектования выполняют множество функций, кроме мобилизационных мероприятий. Занимаются и социальной защитой ветеранов войны, и погребениями погибших бойцов, и пенсиями военнослужащих. И с теми штатами, которые сейчас есть у ТЦК, справляться с этой нагрузкой нереально, — отмечает Роман Лихачев.

Еще один момент, усложняющий ситуацию с получением отсрочек, — обязательное прохождение военно-врачебной комиссии. Кстати, делать это нужно только после регистрации заявления в терцентре комплектования.

- Это так "прекрасно" прописан новый закон о мобилизации, — говорит Роман. — И к тому же с ВВК постоянно возникали проблемы даже у военных, а тут прибавятся еще сотни тысяч гражданских. Дайте им возможность пройти медосмотр без направления и в любой больнице, скачать полученные результаты в реестр и закрыть вопросы. Есть простые технические решения, которые могли бы упростить процедуру, но к концу второго года войны мы так и не можем их применять. И без них не будут работать законодательные инициативы, которые сегодня принимаются.

Военные постоянно жалуются на очереди на ВЛК, где на днях должны даже стоять раненые.

Адвокат также отмечает, в судах на рассмотрении находится значительное количество дел по искам из-за отказа воинских частей в увольнении по семейным или другим обстоятельствам, предусмотренным законом, или не рассмотрения соответствующих рапортов, подаваемых через ТЦК, или для доказательства невиновности в уклонении от мобилизации.

— Например, во Львовский окружной админсуд в прошлом году поступило 30 тысяч дел, а там работает всего 20 судей. То есть на каждого приходится по 1500 дел. При таких цифрах выдержать установленные законом сроки проблематично. В частности, дело по существу должно быть рассмотрено в течение 30 дней после начала рассмотрения, а это должно произойти не позднее чем через 60 дней со дня открытия производства по делу, — говорит Роман Лихачев.

Вместо этого у нас есть дела, которые затягиваются на месяцы, а иногда год и больше, как это было в случае Максима, — продолжает юрист. — И все это время его жизнь была под угрозой, потому что она была на передовой. И в такой же ситуации находятся и другие — все, кто столкнулся с бездействием или противоправной деятельностью ТЦК и воинских частей. А пока идет судебная волокита, люди продолжают находиться на фронте, выполнять боевые задачи и могут просто не дождаться справедливого решения.

При подготовке материала "Телеграф" обратился за комментарием к Ужгородскому РТЦК и СП, чтобы услышать точки зрения его руководства на ситуацию с незаконной мобилизацией студента и узнать, понес ли за нее кто-нибудь наказание. Но пока запрос остался без ответа.

Как сообщалось ранее, украинское законодательство не содержит запрета вручать повестки на улице. Но от ее получения можно отказаться, об этом должен быть заключен акт, и в дальнейшем это может быть расценено как уклонение от мобилизации.