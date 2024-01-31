Новый закон о мобилизации: кто теперь будет иметь право на отсрочку

Депутаты все же решили отказаться от категории "ограничено годный"

Во вторник, 30 января, на сайте Верховной Рады Украины появился новый законопроект о мобилизации. В доработанной версии появились новые уточнения по поводу оснований, на которых военнообязанный гражданин может получить отсрочку от призыва на войну.

Так, предложение отправлять на фронт инвалидов II группы, ранее наделавшее немало шума, все же не было принято. Согласно законопроекту, люди с инвалидностью какой-либо группы по-прежнему не будут мобилизованы.

В то же время все военнообязанные мужчины, получившие удостоверение инвалиду II и III группы после 24 февраля 2022 года, будут повторно проверены. Требование не касается только тех, кто получил инвалидность в результате ранения.

От категории "ограничено годный" все же решили отказаться. В течение 9 месяцев после принятия закона всех, кто имел этот статус, проверят и присвоят им новую категорию — "пригодный" или "непригодный" к военной службе.

Кроме того, автоматическую отсрочку от службы лишат государственных служащих, работников Нацполиции, ДБР, НАБУ, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и патронатной службы.

Среди действующих военных принудительному призыву на войну не будут подлежать:

были уволены со службы в запас в связи с истечением срока военной службы во время действия военного положения (в течение двух лет со дня увольнения с военной службы);

были освобождены из плена;

были уволены срочной военной службы во время действия военного положения (в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы).

забронированы в соответствии с законом;

имеют на содержании троих и более детей (при условии, что нет задолженности по алиментам);

самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка с тяжелой болезнью;

усыновители, на содержании которых находятся дети, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенного родительской опеки, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительского в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями, или другим близким родственником;

военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отражения российской агрессии начиная с 2014 года;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председатель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия.

Получить отсрочку от мобилизации также могут преподаватели, ученые и некоторые студенты.

В частности, призывать на войну не будут докторантов и лиц, зачисленных в интернатуру, а также соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования выше, чем их предыдущий. При этом аспиранты, обучающиеся на платной основе, будут подлежать мобилизации.

Также отсрочку от службы могут получить:

научные и научно педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования; научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования;

заведений общего среднего образования.

Важной деталью является то, что для получения отсрочки преподаватель должен работать в заведении не менее 0,75 ставки.

Ранее Телеграф писал, что в доработанной версии были изменены положения об отпусках для военнослужащих, а также основания для увольнения из армии и возможность демобилизации во время действия военного положения.