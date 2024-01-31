Новий закон про мобілізацію: хто тепер матиме право на відстрочку

Депутати все ж вирішили відмовитись від категорії "обмежено придатний"

У вівторок, 30 січня, на сайті Верховної Ради України з'явився новий законопроєкт про мобілізацію. В доопрацьованій версії з'явилися нові уточнення щодо підстав, на яких військовозобов'язаний громадянин може отримати відстрочку від призову на війну.

Так, пропозиція відправляти на фронт інвалідів II групи, що раніше наробила чимало галасу, все ж не була ухвалена. Згідно з законопроєктом, люди з інвалідністю будь-якої групи, як і раніше, не будуть мобілізовані.

Водночас, усі військовозобов'язані чоловіки, що отримали посвідчення інваліду II та III групи після 24 лютого 2022 року будуть повторно перевірені. Вимога не стосуватиметься лише тих, хто отримав інвалідність внаслідок поранення.

Від категорії "обмежено придатний" все ж вирішили відмовитись. Протягом 9 місяців після ухвалення закону всіх, хто мав цей статус, перевірять і присвоять їм нову категорію — "придатний" або "непридатний" до військової служби.

Крім того, автоматичної відстрочки від служби позбавлять державних службовців, працівників Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, Бюро економічної безпеки, Служби судової охорони та патронатної служби.

Серед діючих військових примусовому призову на війну не підлягатимуть ті, хто:

були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби під час дії воєнного стану (протягом двох років з дня звільнення з військової служби);

були звільнені з полону;

були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану (протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби).

заброньовані відповідно до закону;

мають на утриманні трьох і більше дітей (за умови, що немає заборгованості за аліментами);

самостійно виховують дитину до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

виховують дитину з інвалідністю або дитину з важкою хворобою;

усиновителі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленого батьківського піклування, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, чи іншим близьким родичем;

військовозобов’язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час відбиття російської агресії, починаючи від 2014 року;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя.

Отримати відстрочку від мобілізації також зможуть викладачі, науковці та деякі студенти.

Зокрема, призивати на війну не будуть докторантів і осіб, які зараховані до інтернатури, а також здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти вищий, за їх попередній. При цьому, аспіранти, що навчаються на платній основі, підлягатимуть мобілізації.

Також відстрочку від служби можуть отримати:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової вищої освіти; наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

закладів загальної середньої освіти.

Важливою деталлю є те, що для отримання відстрочки викладач повинен працювати в закладі не менше ніж на 0,75 ставки.

Раніше "Телеграф" писав, що у доопрацьованій версії законопроєкту були змінені положення про відпустки для військовослужбовців, а також підстави для звільнення з армії та можливість демобілізації під час дії воєнного стану.