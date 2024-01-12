Отсрочка от мобилизации и 20 тысяч зарплаты: жителей Прикарпатья вербуют на стройку под Донецк

Местные власти говорят, что обеспечены необходимой техникой, но не хватает людей

Жителей Прикарпатья просят помочь со строительством фортификационных сооружений в Донецкой области. Взамен им обещают отсрочку от мобилизации.

Об этом заявил заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Вадим Созоник. Есть необходимость набрать 300 человек.

Тех, кто согласиться, обещают обеспечить жильем и питанием, а также зарплатой в 20 тысяч гривен. Кроме того, за возведение фортификационных сооружений мужчинам обещают отсрочку от призыва в период строительства.

Глав общин призывают помочь с формированием строительных бригад.

"Ивано-Франковская область обеспечена необходимой техникой для строительства, но не хватает людей", — сказал Вадим Созоник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Белгороде начали строить укрепления на остановках общественного транспорта. Местные власти обещают завершить работы быстро, но сначала нужно найти деньги.