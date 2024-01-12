Відстрочка від мобілізації та 20 тисяч зарплати: мешканців Прикарпаття вербують на будівництво під Донецьк

Місцева влада каже, що забезпечена необхідною технікою, але не вистачає людей

Жителів Прикарпаття просять допомогти з будівництвом фортифікаційних споруд у Донецькій області. Натомість їм обіцяють відстрочку від мобілізації.

Про це заявив заступник голови Івано-Франківської ОВА Вадим Созонік. Є потреба набрати 300 осіб.

Тих, хто погодиться, обіцяють забезпечити житлом та харчуванням, а також зарплатою 20 тисяч гривень. Крім того, за будівництво фортифікаційних споруд чоловікам обіцяють відстрочку від призову на період будівництва.

Глав громад закликають допомогти з формуванням будівельних бригад.

"Івано-Франківська область забезпечена необхідною технікою для будівництва, але не вистачає людей", — сказав Вадим Созоник.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Білгороді почали будувати укріплення на зупинках громадського транспорту. Місцева влада обіцяє завершити роботи швидко, але спочатку потрібно знайти гроші.