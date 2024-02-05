Электронный реестр военнообязанных можно не ждать так быстро? В Раде рассказали детали

Нардепы вынуждены повторно голосовать за законопроект о едином реестре военнообязанных

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук не подпишет законопроект о едином реестре военнообязанных в таком виде, как за него проголосовал Совет 16 января, после долгих и сложных дискуссий и провала многих поправок. Поскольку документ принимали наспех и в нем есть юридические коллизии.

Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский народный депутат Ярослав Железняк. Он добавил, что нардепы вынуждены повторно голосовать за законопроект, потому что в документе следует исправить юридические ошибки.

Изменения в законопроект будут вносить на основании нормы об устранении несогласованностей и неточностей в принятом законе.

Согласно процедуре ,спикер ВР предоставит письменные предложения, где будет отражена суть несогласованностей или неточностей в принятом законе. Дальше над устранением недостатков будет работать Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а уже парламент будет голосовать за каждое предложение отдельно.

"Далее голосование за каждое предложение (таких скорее всего будет 6-ть). Если предложения набрали 226+, то они считаются учтены. Если не набрали - то текст подписывается в предыдущем виде.", – написал нардеп.

Также Железняк отметил, что в утвержденной процедуре "есть плохая практика, когда в предложениях вносят больше, чем просто устранения коллизий. Поэтому все кто заявили, что что-то там в законе сбили — немножко поспешили".

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны подытожили, какие именно изменения предусматривает закон о реестре военнообязанных.