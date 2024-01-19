Электронный реестр военнообязанных: будет ли он в НАТО, ответ Минобороны

Екатерина Черногоренко прокомментировала размещение реестра военнообязанных в НАТО

В Министерстве обороны Украины сказали, что реестр военнообязанных не будет размещаться в облачных хранилищах стран-членов НАТО. Их оставят на украинских серверах.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона. По ее словам, реестр уже получил комплексную систему защиты информации.

"Он расположен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет размещаться на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, уже получил комплексную систему защиты информации", — сказала она.

Также она заявила, что электронный кабинет военнообязанных планируется запустить во втором квартале 2024 года (апрель-июнь).

"Мы планируем в начале второго квартала запустить такую возможность, как только закон вступит в силу. Это достаточно короткий срок, для подобных инструментов можно сказать мгновенный", — сказала она.

Пользователи могут актуализировать персональные данные в электронном кабинете призывника. А также приобрести статус участника боевых действий (УБД) можно будет дистанционно, подав заявку.

Ранее "Телеграф" писал, что закон о цифровом реестре подвергает военных опасности. Речь идет о нескольких положениях.