Електронний реестр військовозобов'язаних можна не чекати так швидко? В Раді розповіли деталі

Нардепи вимушені повторно голосувати за законопроект про єдиний реєстр військовозобовʼязаних

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук не підпише законопроект про єдиний реєстр військовозобовʼязаних в такому вигляді, як за нього проголосувала Рада 16 січня, після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок. Бо документ приймали поспіхом і в ньому є юридичні колізії.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив український народний депутат Ярослав Железняк. Він додав, що нардепи вимушені повторно голосувати за законопроект, тому що в документі потрібно виправити юридичні помилки.

Зміни до законопроєкту вноситимуть на підставі норми про усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому законі.

Згідно процедурі, спікер ВР надасть письмові пропозиції, де буде відображено суть неузгодженостей чи неточностей у прийнятому законі. Далі над усуненням недоліків працюватиме Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а потім уже парламент голосуватиме за кожну пропозицію окремо.

"Далі голосування за кожну пропозицію (таких скоріш за все буде аж 6-ть).Якщо пропозиції набрали 226+, то вони вважаються враховані. Якщо не набрали- то текст підписується в попередньому вигляді.", — написав нардеп.

Також Железняк зазначив, що у затвердженій процедурі "є погана практика, коли в пропозиціях вносять більше ніж просто усунення колізій. Тому всі хто заявили, що щось там в законі збили — трошки поспішили".

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони підсумували, які саме зміни передбачає закон про реєстр військовозобовʼязаних.