Електронний реєстр військовозобов'язаних: чи буде він в НАТО, відповідь Міноборони

Катерина Чорногоренко прокоментувала розміщення реєстру віськовозобов'язаних в НАТО

У Міністерстві оборони України сказали, що реєстр військовозобов'язаних не розміщуватимуть у хмарних сховищах країн-членів НАТО. Їх залишать на українських серверах.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі національного телемарафону. За її словами реєстр вже отримав комплексну систему захисту інформації.

"Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр розміщуватиметься на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації", — сказала вона.

Також вона заявила, що електронний кабінет військовозобов'язаних планують запустити у другому кварталі 2024 року (квітень-червень).

"Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін, для подібних інструментів можна сказати миттєвий", — сказала вона.

Користувачі зможуть актуалізувати персональні дані в електронному кабінеті призовника. А також набути статусу учасника бойових дій (УБД) можна буде дистанційно, подавши заявку.

Раніше "Телеграф" писав, що закон про цифровий реєстр наражає військових на небезпеку. Йдеться про декілька положень.