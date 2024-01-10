Мобілізація продовжується: країна-союзник закликала українців за кордоном стати на військовий облік

На це дається сім днів після прибуття до країни проживання

Консульство України у Лондоні зробило заяву щодо мобілізації. Там закликали українців, які перебувають за кордоном, стати на військовий облік.

На це дається сім днів після прибуття до країни проживання. Така інформація з’явилася на сторінці відомства у Facebook.

При цьому обмежень щодо банківських та консульських послуг у разі порушення правил немає.

Але вони можуть з’явитися у тому випадку, якщо уряд України додасть таку вимогу до нового законопроекту.

Нагадаємо, що навколо законопроекту про мобілізацію в Україні ще точаться дискусії. Зокрема, у ньому є пункт, який стосується й мобілізації чоловіків, які перебувають за кордоном. Але в цій категорії поки що "більше запитань, ніж відповідей". Існують певні категорії громадян, які Міноборони розглядає як потенційні для цього способу мобілізації.

Міністр оборони України Рустем Умеров розповів, що за останні півтора місяці консолідували всі бази даних і зараз є точна інформація, скільки українських чоловіків призовного віку зараз в Україні і скільки за кордоном.

Міністр оборони вірить, що цих чоловіків можна буде долучити до захисту країни. Він вважає, що людей, які хочуть служити своїй нації більше ніж тих, хто намагається уникнути цього.

Раніше "Телеграф" повідомив, що одна із країн готова допомогти Україні в мобілізації громадян. Там хочуть дозволити Україні мобілізувати чоловіків, котрі приїхали після початку повномасштабної війни.