Чи можуть мобілізувати кількох членів сім'ї: адвокат дав пояснення

Не підлягають призову тільки деякі категорії громадян

Україні вчергове було продовжено дію загальної мобілізації, а це значить, що громадяни продовжать отримувати повістки. Водночас наразі не існує законодавчих норм, які б забороняли мобілізувати усіх членів родини.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець, пише OBOZ.UA. За його словами, немає чіткого визначення щодо того, скількох членів родини можна мобілізувати під час дії правового режиму воєнного стану. Юрист підкреслив, що під мобілізацію з однієї родини можуть підпасти і чоловік, і дружина, і повнолітні діти.

Водночас, за його словами, у цій ситуації певні винятки. Так, не підлягають призову чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти у ході АТО/ООС, а також під час бойових дій зі стримування повномасштабного вторгнення Росії.

Близькими родичами, згідно з законодавством, вважаються:

чоловік/дружина;

син/дочка;

батько/мати;

дідусь/бабуся;

рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Кравець також повідомив, що, згідно зі ст. 2 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.

"Якщо у родині є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, а вже дружину – ні! Але, якщо усі діти повнолітні, то можуть забрати і чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Тобто усю родину", – уточнив адвокат.

Також не підлягають призову під час воєнного стану:

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки – опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі – які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки – усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі – які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);

чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;

чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;

ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду – якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд;

один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовиці;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого можуть мобілізувати в січні 2024 року. Таких категорій громадян буде декілька.