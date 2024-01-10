Могут ли мобилизовать нескольких членов семьи: адвокат дал объяснение

Не подлежат призыву только некоторые категории граждан

Украине в очередной раз было продолжено действие общей мобилизации, а это значит, что граждане продолжат получать повестки. В то же время нет законодательных норм, которые бы запрещали мобилизовать всех членов семьи.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец, пишет OBOZ.UA. По его словам, нет четкого определения того, скольких членов семьи можно мобилизовать во время действия правового режима военного положения. Юрист подчеркнул, что под мобилизацию из одной семьи могут подпасть и муж, и жена, и совершеннолетние дети.

В то же время, по его словам, в этой ситуации есть определенные исключения. Так, не подлежат призыву мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в ходе АТО/ООС, а также во время боевых действий по сдерживанию полномасштабного вторжения России.

Близкими родственниками, согласно законодательству, считаются:

муж/жена;

сын/дочь;

отец мать;

дедушка/бабушка;

родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Кравец также сообщил, что согласно ст. 2 ЗУ О воинской обязанности и военной службе, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы

"Если в семье есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, а уже жену – нет! Но если все дети совершеннолетние, то могут забрать и мужа, и жену, и совершеннолетних детей. То есть всю семью", – уточнил адвокат.

Также не подлежат призыву во время военного положения:

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

мужчины и женщины – опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели – воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины – усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели – которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

мужчины и женщины, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимися в постоянном уходе;

мужчины и женщины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, который недееспособен;

те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе – если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;

один из супругов, женщина или супруг, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого могут мобилизовать в январе 2024 года. Таких категорий граждан будет несколько.