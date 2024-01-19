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Без походів у ТЦК: коли запрацює електронний кабінет призовника та як актуалізувати дані

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Автор
Український захисник
Український захисник. Фото Пресслужба 501 ОБМП

Сервіси працюватимуть як швейцарський годинник, запевняють у Міноборони

Верховна Рада України 16 січня ухвалила законопроєкт №10062, який передбачає вдосконалення Єдиного електронного державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". Користувачі зможуть актуалізувати персональні дані в електронному кабінеті призовника, який запустять із другого кварталу 2024 року.

Набути статусу учасника бойових дій (УБД) можна буде дистанційно, подавши заявку. Про це заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко розповіла в ефірі телемарафону.

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Введення електронного кабінету стане можливим після того, як набуде чинності закон про е-реєстр. Запустити сервіси для призовників, військовозобов’язаних та резервістів планують із другого кварталу. Ці послуги дозволять актуалізувати дані без візиту до територіального центру комплектування (ТЦК). Причому заповнити дані можна у будь-який час та у зручному місці.

"Буде наданий період, щоб військовозобов’язаний ці дані актуалізував, надав останні правдиві дані. І далі вже ТЦК використовуватимуть їх у своїй щоденній роботі", сказала Чорногоренко.

Представниця Міноборони зазначила, що вже проведено верифікацію у реєстрі "Оберіг". Вона стверджує ― сервіси працюватимуть як швейцарський годинник.

"Ми верифікували дані та трансформували паперові дані у цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов’язаних прибути до ТЦК", ― сказала Чорногоренко.

Проте представниця Міноборони не змогла відповісти на запитання про електронні повістки. Вона наголосила, що це питання розглянуть у рамках закону про мобілізацію.

Нагадаємо, що законопроєкт №10062, який народні депутати ухвалили 16 січня 2024 року, запроваджено для підвищення обороноздатності країни. Крім введення електронного реєстру, там ще вказані заходи для посилення кіберзахисту, право розміщувати IT-системи у військових хмарних сховищах НАТО, розширення доступу до розвідданих союзників, прискорення розгортання нових бойових систем.

Найбільше питань у суспільства було саме до електронного реєстру. У ньому вказується персональна інформація про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У реєстрі буде вказано таку інформацію:

  • ПІБ;
  • номер телефону;
  • адреса електронної пошти;
  • водійське посвідчення;
  • реквізити паспортів;
  • володіння іноземними мовами;
  • інформація про судимості та інше.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі дані вдалося виключити із Єдиного реєстру. Туди не обов’язково вносити інформацію про членів сім’ї та про поїздки за кордон.

Теги:
#Електронний реєстр #Міністерство оборони #Мобілізація