Без даних про членів сім’ї та виїзди за кордон: у Раді проголосують за оновлений законопроєкт про е-реєстр військовозобов’язаних

Проєкт має благородну мету, але виконання "кульгає"

У Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалили рішення про рекомендацію до другого читання законопроєкту про вдосконалення порядку та використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (№10062). За це рішення проголосували 11 членів, а ще п’ятеро утрималися.

Про це народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз написала у Фейсбуці. Йдеться про законопроєкт, який пропонує створити електронний реєстр військовозобов’язаних та військовослужбовців.

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"Цей законопроєкт за своєю суттю має відповідати за питання створення державою адекватного реєстру військовозобов’язаних, резервістів та призовників, а також спростити набуття статусу УБД ветеранами, які часто витрачають на оформлення документів стільки часу та ресурсів, що їм простіше відмовитись від пільг держави, щоб не проходити всі кола бюрократичного пекла. Законопроєкт має шляхетну мету, але хибне та протиправне виконання", ― написала Фріз.

Нардепка зазначила, що утрималася від голосування разом із сопартійцями. Вона перерахувала правки, схвалені комітетами. В електронний реєстр не будуть вносити такі дані:

відомості про припинення державного кордону;

інформацію про примусове виконання рішення щодо боржників;

інші персональні дані, що дозволяють ідентифікувати військовозобов’язаного/резервіста.

Останнє положення Фріз розкритикувала. Вона заявила, що це невизначена норма, адже не вказує, яку інформацію можна внести.

Щодо збору даних про членів сім’ї військовослужбовців, то на це потрібно буде отримати згоду. Інакше збирання інформації неможливе по закону.

Нагадаємо, що законопроєкт про створення електронного реєстру, до якого будуть вносити дані про військовозобов’язаних та військовослужбовців, зареєстрували ще у вересні минулого року. Якщо його приймуть, то Міністерство оборони зможе отримати доступ до персональних даних громадян віком від 17 до 60 років, які мають інші відомства.

Раніше "Телеграф" писав, які ще відомості можуть бути у реєстрі військовозобов’язаних. Серед пропозицій було включити до нього такі дані, як адреса електронної пошти, номер телефону та інші конфіденційну інформацію.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг". Він працює, але його функціонал дуже обмежений.