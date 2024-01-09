Без данных о членах семьи и выездах за границу: в Раде проголосуют за обновленный законопроект о е-реестре военнообязанных
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У проекта благородная цель, но исполнение "хромает"
В Комитете Верховной Рады Украины с вопросов национальной безопасности, обороны и разведки приняли решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения (№10062). За это решение проголосовали 11 членов, а еще пятеро воздержались.
Об этом народная депутатка от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз написала в Фейсбуке. Речь о законопроекте, который предлагает создать электронный реестр военнообязанных и военнослужащих.
"Данный законопроект по своей сути должен отвечать за вопрос создания государством адекватного реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить получение статуса ― УБД ветеранами, которые часто тратят на оформление документов столько времени и ресурсов, что им проще отказаться от льгот государства, чтобы не проходить все круги бюрократического ада. Законопроект имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение", ― написала Фриз.
Нардепка отметила, что воздержалась от голосования вместе с сопартейцами. Она перечислила правки, одобренные комитетов. В электронный реестр не будут вносить такие данные:
- сведения о пресечении государственной границы;
- информацию о принудительном исполнении решения в отношении должников;
- другие персональные данные, позволяющие идентифицировать военнообязанного/резервиста.
Последнее положение Фриз раскритиковала. Она заявила, что это неопределенная норма, ведь она не указывает, какую информацию можно внести.
Что касается сбора данных о членах семьи военнослужащих, то на это нужно будет соглашение. В противном случае сбор информации невозможен.
Напомним, что законопроект о создании электронного реестра, в который будут вносить данные о военнообязанных и служащих, зарегистрировали еще в сентябре прошлого года. Если его примут, то Министерство обороны сможет получить доступ о персональных данных граждан в возрасте от 17 до 60 лет, которые есть у других ведомств.
Ранее "Телеграф" писал, какие еще сведения могут быть в реестре военнообязанных. Среди предложений было включить в него такие данные как адрес электронной почты, номер телефона и другую конфиденциальную информацию.
Также ранее "Телеграф" сообщал об электронном реестре военнообязанных "Оберег". Он уже работает, но его функционал весьма ограничен.