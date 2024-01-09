Без данных о членах семьи и выездах за границу: в Раде проголосуют за обновленный законопроект о е-реестре военнообязанных

У проекта благородная цель, но исполнение "хромает"

В Комитете Верховной Рады Украины с вопросов национальной безопасности, обороны и разведки приняли решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения (№10062). За это решение проголосовали 11 членов, а еще пятеро воздержались.

Об этом народная депутатка от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз написала в Фейсбуке. Речь о законопроекте, который предлагает создать электронный реестр военнообязанных и военнослужащих.

Развитие войны в 2024 году: к чему готовиться украинцам

"Данный законопроект по своей сути должен отвечать за вопрос создания государством адекватного реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить получение статуса ― УБД ветеранами, которые часто тратят на оформление документов столько времени и ресурсов, что им проще отказаться от льгот государства, чтобы не проходить все круги бюрократического ада. Законопроект имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение", ― написала Фриз.

Нардепка отметила, что воздержалась от голосования вместе с сопартейцами. Она перечислила правки, одобренные комитетов. В электронный реестр не будут вносить такие данные:

сведения о пресечении государственной границы;

информацию о принудительном исполнении решения в отношении должников;

другие персональные данные, позволяющие идентифицировать военнообязанного/резервиста.

Последнее положение Фриз раскритиковала. Она заявила, что это неопределенная норма, ведь она не указывает, какую информацию можно внести.

Что касается сбора данных о членах семьи военнослужащих, то на это нужно будет соглашение. В противном случае сбор информации невозможен.

Напомним, что законопроект о создании электронного реестра, в который будут вносить данные о военнообязанных и служащих, зарегистрировали еще в сентябре прошлого года. Если его примут, то Министерство обороны сможет получить доступ о персональных данных граждан в возрасте от 17 до 60 лет, которые есть у других ведомств.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще сведения могут быть в реестре военнообязанных. Среди предложений было включить в него такие данные как адрес электронной почты, номер телефона и другую конфиденциальную информацию.

Также ранее "Телеграф" сообщал об электронном реестре военнообязанных "Оберег". Он уже работает, но его функционал весьма ограничен.