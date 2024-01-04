Укр

Не только фото и телефоны: что должно быть в обновленном реестре военнообязанных

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Очертили также перечень служебных данных Новость обновлена 04 января 2024, 10:52
Очертили также перечень служебных данных

Если у вас есть права на управление водным мотоциклом или вы знаете испанский — такие данные планируют добавить в реестр

В Украине есть реестр военнообязанных "Оберег", который еще не заработал по полной. Между тем, в Верховной Раде продолжается проработка и подготовка ко второму чтению законопроект № 10062, который среди прочего касается обработки и использования данных реестра.

Об этом рассказала один из инициаторов законопроекта и нардепка Марианна Безуглая. Она отметила, что перечень данных в реестре расширится, как и межведомственное взаимодействие. Будут существовать электронные кабинеты призывника, предприятия и ЦНАП для предоставления административных услуг. Согласно проекту закона, планируется расширить перечень персональных данных, которые будут в реестре с 22 до 33 пунктов.

Кроме фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола, места проживания и пребывания, к данным предлагают добавить номера средств связи и адреса электронной почты. Из действующего законодательства остаются:

  • данные о родителях, усыновителях или опекунах,
  • семейное положение и членов семей,
  • данные внутреннего и загранпаспортов,
  • о гражданстве,
  • о смерти или недееспособности,
  • о занятости, РНОКПП,
  • цифровое изображение лица,
  • данные о дате выезда и возвращении за границу (в обновлении предлагают добавить информацию о целях выезда ),
  • данные об образовании, состоянии здоровья,
  • данные об уголовной ответственности судимости,
  • запись в демографическом реестре, если таковой есть.

В обновлении также предлагают добавить в реестр данные о:

  • административные правонарушения,
  • статус ветерана,
  • владение иностранными языками, образовательные курсы
  • разрешения на оружие, водительские права, право управления трактором и дорожно-строительными машинами, права на управление судами и водными мотоциклами, свидетельства пилотов
  • право на выезд и въезд в Украину, проживание за границей
  • исполнительные документы
  • пропавших без вести.

Также конкретизировали, какие служебные данные должны быть в реестре. Это сведения о прохождении службы, военно-учетных признаках, решении медосмотра, данные об альтернативной службе или участии в боях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одновременно идет обновление законодательства о мобилизации. Ношение документов о военном учете предлагают сделать обязательным.

Теги:
#Реестр #Мобилизация #Обериг #Военнообязанные