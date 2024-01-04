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Не тільки фото та телефони: що має бути в оновленому реєстрі військовозобов'язаних

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Окреслили також перелік службових даних Новина оновлена 04 січня 2024, 10:52
Окреслили також перелік службових даних

Якщо ви маєте права на керування водним мотоциклом чи знаєте іспанську — такі дані планують додати в реєстр

В Україні є реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який ще не запрацював на повну. Тим часом у Верховній Раді продовжується опрацювання та підготовка до другого читання законопроєкт № 10062, який серед іншого стосується обробки та використання даних реєстру.

Про це розповіла одна з ініціаторок законопроєкту та нардепка Мар'яна Безугла. Вона зазначила, що перелік даних в реєстрі розшириться, як і міжвідомча взаємодія. Існуватимуть електроні кабінети призовника, підприємства та ЦНАП для надання адміністративних послуг. Згідно з проєктом закону, планується розширити перелік персональних даних, які будуть в реєстрі з 22 до 33 пунктів.

Окрім прізвища, імені, по батькові, дати та місця народження, статі, місця проживання та перебування, до даних пропонують додати номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти. З чинного законодавства залишаються:

  • дані про батьків, усиновлювачів чи опікунів,
  • сімейний стан та членів родин,
  • дані внутрішнього та закордонного паспортів,
  • про громадянство,
  • про смерть чи недієздатність,
  • про зайнятість, РНОКПП,
  • цифрове зображення обличчя,
  • дані про дату виїзду та повернення за кордон (у оновленні пропонують додати інформацію про мету виїзду),
  • дані про освіту, стан здоров'я,
  • дані про кримінальну відповідальність судимості,
  • запис в демографічному реєстрі, якщо такий є.

У оновленні також пропонують додати до реєстру дані про:

  • адміністративні правопорушення,
  • статус ветерана,
  • володіння іноземними мовами, освітні курси
  • дозволи на зброю, водійські права, право керування трактором та дорожньо-будівельними машинами, права на управління судами та водними мотоциклами, свідоцтва пілотів
  • право на виїзд та в'їзд в Україну, проживання за кордоном
  • виконавчі документи
  • зниклих безвісти.

Також конкретизували, які службові дані мають бути в реєстрі. Це відомості про проходження служби, військово-облікові ознаки, рішення медогляду, дані про альтернативну службу чи участь у боях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одночасно триває оновлення законодавства про мобілізацію. Носіння документів про військовий облік пропонують зробити обов'язковим.

Теги:
#Реєстр #Мобілізація #Оберіг #Військовозобов'язані