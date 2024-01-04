Не тільки фото та телефони: що має бути в оновленому реєстрі військовозобов'язаних
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Якщо ви маєте права на керування водним мотоциклом чи знаєте іспанську — такі дані планують додати в реєстр
В Україні є реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який ще не запрацював на повну. Тим часом у Верховній Раді продовжується опрацювання та підготовка до другого читання законопроєкт № 10062, який серед іншого стосується обробки та використання даних реєстру.
Про це розповіла одна з ініціаторок законопроєкту та нардепка Мар'яна Безугла. Вона зазначила, що перелік даних в реєстрі розшириться, як і міжвідомча взаємодія. Існуватимуть електроні кабінети призовника, підприємства та ЦНАП для надання адміністративних послуг. Згідно з проєктом закону, планується розширити перелік персональних даних, які будуть в реєстрі з 22 до 33 пунктів.
Окрім прізвища, імені, по батькові, дати та місця народження, статі, місця проживання та перебування, до даних пропонують додати номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти. З чинного законодавства залишаються:
- дані про батьків, усиновлювачів чи опікунів,
- сімейний стан та членів родин,
- дані внутрішнього та закордонного паспортів,
- про громадянство,
- про смерть чи недієздатність,
- про зайнятість, РНОКПП,
- цифрове зображення обличчя,
- дані про дату виїзду та повернення за кордон (у оновленні пропонують додати інформацію про мету виїзду),
- дані про освіту, стан здоров'я,
- дані про кримінальну відповідальність судимості,
- запис в демографічному реєстрі, якщо такий є.
У оновленні також пропонують додати до реєстру дані про:
- адміністративні правопорушення,
- статус ветерана,
- володіння іноземними мовами, освітні курси
- дозволи на зброю, водійські права, право керування трактором та дорожньо-будівельними машинами, права на управління судами та водними мотоциклами, свідоцтва пілотів
- право на виїзд та в'їзд в Україну, проживання за кордоном
- виконавчі документи
- зниклих безвісти.
Також конкретизували, які службові дані мають бути в реєстрі. Це відомості про проходження служби, військово-облікові ознаки, рішення медогляду, дані про альтернативну службу чи участь у боях.
Раніше "Телеграф" розповідав, що одночасно триває оновлення законодавства про мобілізацію. Носіння документів про військовий облік пропонують зробити обов'язковим.