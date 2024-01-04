Не тільки фото та телефони: що має бути в оновленому реєстрі військовозобов'язаних

Якщо ви маєте права на керування водним мотоциклом чи знаєте іспанську — такі дані планують додати в реєстр

В Україні є реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який ще не запрацював на повну. Тим часом у Верховній Раді продовжується опрацювання та підготовка до другого читання законопроєкт № 10062, який серед іншого стосується обробки та використання даних реєстру.

Про це розповіла одна з ініціаторок законопроєкту та нардепка Мар'яна Безугла. Вона зазначила, що перелік даних в реєстрі розшириться, як і міжвідомча взаємодія. Існуватимуть електроні кабінети призовника, підприємства та ЦНАП для надання адміністративних послуг. Згідно з проєктом закону, планується розширити перелік персональних даних, які будуть в реєстрі з 22 до 33 пунктів.

Окрім прізвища, імені, по батькові, дати та місця народження, статі, місця проживання та перебування, до даних пропонують додати номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти. З чинного законодавства залишаються:

дані про батьків, усиновлювачів чи опікунів,

сімейний стан та членів родин,

дані внутрішнього та закордонного паспортів,

про громадянство,

про смерть чи недієздатність,

про зайнятість, РНОКПП,

цифрове зображення обличчя,

дані про дату виїзду та повернення за кордон (у оновленні пропонують додати інформацію про мету виїзду ),

), дані про освіту, стан здоров'я,

дані про кримінальну відповідальність судимості,

запис в демографічному реєстрі, якщо такий є.

У оновленні також пропонують додати до реєстру дані про:

адміністративні правопорушення,

статус ветерана,

володіння іноземними мовами, освітні курси

дозволи на зброю, водійські права, право керування трактором та дорожньо-будівельними машинами, права на управління судами та водними мотоциклами, свідоцтва пілотів

право на виїзд та в'їзд в Україну, проживання за кордоном

виконавчі документи

зниклих безвісти.

Також конкретизували, які службові дані мають бути в реєстрі. Це відомості про проходження служби, військово-облікові ознаки, рішення медогляду, дані про альтернативну службу чи участь у боях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одночасно триває оновлення законодавства про мобілізацію. Носіння документів про військовий облік пропонують зробити обов'язковим.