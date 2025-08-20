Хронологія війни — день 1274: росіяни запускають дрони та тиснуть біля Покровська

20 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі середа, 20 серпня 2025 року. У світі та Україні все більше обговорюють можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Тим часом тиск росіян на фронті триває. Найбільше бойових зіткнень відбулось на Покровському напрямку — 40 зі 121.

Як проходить 1274 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Останній російський ударний дрон було зафіксовано у Донецькій області. Станом на зараз без загроз у повітрі.

00:00 Близько 10 країн Європи готові направити "війська стримування" в Україну, – Bloomberg.

Тим часом над Україною фіксуються ворожі дрони. За даними моніторів, летять "шахеди" та "Герань". Близько 20 дронів на Одещині, цілі – Ізмаїл, Вилкове.

