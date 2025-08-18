Хронологія війни — день 1272: візит Зеленського до США та нові обстріли Росії

18 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі понеділок, 18 серпня 2025 року. Не всі встигли відійти від зустрічі президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці — як настав час для зустрічі Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Хоча останні заяви з Білого дому й викликають певні сумніви.

Як проходить 1272 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 В Одесі відбили атаку ударних безпілотників. За даними з місцевих каналів, безпілотник міг влучити в автозаправку SOCAR.

00:00 Одеса під масованою атакою дронів. Росія вдарила балістикою по Сумам та Харкову. У Харкові удар по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району вже відомо про шість постраждалих. Також вибухи чули у Павлограді.

Карта бойових дій в Україні від DeepState станом на початок доби виглядає так:

Карта, де йдуть бої у Сумській області 18.08.2025

Карта боїв на Покровському напрямку від DeepState 18.08.2025

З ситуацією в Україні 15 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1269: зустріч Трампа та Путіна, удар по Дніпру та Сумам

Про новини та події 16 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1270: Зеленський зібрався в США, а Меланія Трамп написала листа Путіну

Про те, що відбувалося 17 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1271: візит Зеленського до Європи та неприємні сигнали зі США