Хронологія війни — день 1272: візит Зеленського до США та нові обстріли Росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
18 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.
На календарі понеділок, 18 серпня 2025 року. Не всі встигли відійти від зустрічі президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці — як настав час для зустрічі Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Хоча останні заяви з Білого дому й викликають певні сумніви.
Як проходить 1272 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
01:00 В Одесі відбили атаку ударних безпілотників. За даними з місцевих каналів, безпілотник міг влучити в автозаправку SOCAR.
00:00 Одеса під масованою атакою дронів. Росія вдарила балістикою по Сумам та Харкову. У Харкові удар по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району вже відомо про шість постраждалих. Також вибухи чули у Павлограді.
Карта бойових дій в Україні від DeepState станом на початок доби виглядає так:
З ситуацією в Україні 15 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1269: зустріч Трампа та Путіна, удар по Дніпру та Сумам
Про новини та події 16 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1270: Зеленський зібрався в США, а Меланія Трамп написала листа Путіну
Про те, що відбувалося 17 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1271: візит Зеленського до Європи та неприємні сигнали зі США