Хронологія війни — день 1269: зустріч Трампа і Путіна наближається, а окупантів атакують дрони

15 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі пʼятниця, 15 серпня 2025 року. Напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці росіяни посилюють тиск на окремих ділянках фронту. Минулої доби сталося 105 бойових зіткнень, з яких 43 на Покровському напрямку. Тим часом невідомі дрони атакували окуповане Єнакієве у Донецькій області. За попередніми даними, там детонує склад БК.

Як проходить 1269 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 15 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова напередодні зустрічі американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна нагадала, що Україна хоче миру, але "не за будь-яку ціну".

