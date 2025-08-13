Хронологія війни — день 1267: бої під Покровськом та удари по Росії

13 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі середа, 13 серпня 2025 року. Російські війська продовжують тиск на фронті, не зменшуючи темпів. Минулої доби на фронті сталося 133 бойових зіткнення, з яких 35 на Покровському напрямку. Важкими також залишаються Лиманський та Новопавлівський напрямки. У міру наближення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна окупанти прагнуть захопити якнайбільше території, щоб мати перевагу на переговорах. Однак у розвідці вважають, що для Москви затягування війни буде не вигідним, а тому вона захоче досягти якогось результату до кінця поточного року.

Як проходить 1267 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 13 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 У Брянській області сталася пожежа на нафтопроводі "Дружба".

00:00 Росія та окуповані території України знову під нальотом дронів.

Дрони над Росією

