Хронологія війни — день 1266: "прорив" росіян на Покровському напрямку та бої на Сумщині

12 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі вівторок, 12 серпня 2025 року. У міру наближення саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна бої на фронті продовжують посилюватись. Росіяни перекинули додаткові війська на Покровський та Запорізький напрями та збільшують тиск. За неофіційною інформацією, їм навіть вдалося прорватися в районі Добропілля та проникнути за лінію оборони ЗСУ на 10 кілометрів. На тлі цього українські військові показують успіхи на Сумщині.

Як проходить 1266 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 12 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У ЗСУ прокоментували інформацію про "прорив" біля Добропілля. Там кажуть, що це проникнення малих груп окупантів за лінію оборони, а не захоплення території.

Про те, що відбувалося 9 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1263: майбутня зустріч на Алясці та удар по автобусу під Херсоном

З ситуацією в Україні 10 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1264: нові сигнали зі США та удар по автовокзалу у Запоріжжі

Про новини та події 11 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1265: ЗСУ тиснуть у Сумській області, а Росія могла просунутися біля Добропілля