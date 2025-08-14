Хронологія війни — день 1268: бої під Добропіллям та підготовка до зустрічі Трампа та Путіна

14 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі четвер, 14 серпня 2025 року. Напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці росіяни посилюють тиск на окремих ділянках фронту. Минулої доби сталося 118 бойових зіткнень, з яких 42 на Покровському напрямку. Наразі в районі Покровська знаходиться близько 115 тисяч окупантів, а тому можна чекати, що незабаром вони спробують зробити нову спробу продавити лінію оборони ЗСУ.

Як проходить 1268 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 14 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:00 У російському Волгограді попередньо вражено нафтопереробний завод.

3:00 У російському Волгограді є прильоти, місцеві жителі повідомляють про пожежі у місті

1:00 В ООН повідомили, що у липні 2025 року було зафіксовано 1674 жертви серед цивільного населення України (286 загиблих та 1388 поранених). Це рекорд із травня 2022 року.

00:00 Моніторингові канали повідомляють, що російські ДРГ, які прорвалися до Добропілля, були знищені. У цей час 1-й корпус НГУ "Азов" оприлюднив повідомлення, в якому розповів про хід зачистки.

