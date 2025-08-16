Хронологія війни — день 1270: Україна під атаками РФ стежить за Аляскою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
16 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.
На календарі субота, 16 серпня 2025 року. Весь світ, затамувавши подих, стежить за подіями на Алясці, де президент США Дональд Трамп зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. Українські військові тим часом змогли зміцнити свої позиції на Донбасі та продовжують відбивати російські атаки.
Як проходить 1270 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Російські військові атакують Україну дронами та КАБ, у низці областей оголошено тривогу.
Карта бойових дій в Україні від DeepState станом на початок доби виглядає так:
Про те, що відбувалося 13 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1267: бої під Покровськом та удари по Росії
З ситуацією в Україні 14 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1268: підготовка до зустрічі Трампа та Путіна та новий обмін полоненими
Про новини та події 15 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1269: зустріч Трампа та Путіна, удар по Дніпру та Сумам