Хронология войны — день 1270: Украина под атаками РФ следит за Аляской

16 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре суббота, 16 августа 2025 года. Весь мир, затаив дыхание, следит за событиями на Аляске, где президент США Дональд Трамп встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Украинские военные тем временем смогли укрепить свои позиции на Донбассе и продолжают отбивать российские атаки.

Как проходит 1270 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российские военные атакуют Украину дронами и КАБ, в ряде областей объявлена тревога.

Карта боевых действий в Украине от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Сумской области 16.08.2025

Карта боев на Покровском направлении от DeepState 16.08.2025

