Хронология войны — день 1274: россияне запускают дроны и давят у Покровска

20 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

В календаре среда, 20 августа 2025 года. В мире и Украине все больше обсуждается возможная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Тем временем давление россиян на фронте продолжается. Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении — 40 из 121.

Как проходит 1274 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Последний российский ударный дрон был зафиксирован в Донецкой области. По состоянию на данный момент без угроз в воздухе.

00:00 Около 10 стран Европы готовы направить "войска сдерживания" в Украину, – Bloomberg.

Тем временем над Украиной фиксируются вражеские дроны. По данным мониторов, летят "шахеды" и "Герань". Около 20 дронов в Одесской области, цели — Измаил, Вилково.

