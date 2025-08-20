Игрушки, руины и боль. Как сейчас выглядит дом в Харькове, где Россия убила целую семью с детьми (фото)

Пострадали 20 человек

В Харькове от российских обстрелов в ночь на 18 августа погибла целая семья — мать, отец, полуторагодовалая дочь, 16-летний сын и их бабушка. Жители города несут игрушки в дом, в котором после попадания нескольких российских беспилотников погибли семь человек.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у харьковского дома, который Россия избрала целью для атаки. Это обычная пятиэтажка, где люди мирно спали – враг ударил по дому в 5 часов утра.

У жителей нескольких квартир было очень мало шансов выжить

Квартиры уничтожены

На кадрах Яна Доброносова – разрушенный дом, поврежденные авто. Очень щемяще выглядят игрушки на фоне руин — больно понимать, что малышка, убитая Россией в своей кроватке, лишена врагом права жить и играть.

В память о маленькой жертве России к руинам несут игрушки

Авто выгорели дотла

Единственным показателем готовности к мирным переговорам является прекращение огня. К сожалению враг демонстрирует обратное Ян Доброносов

Напомним, кроме семи погибших 20 человек пострадали, самому младшему — шесть лет. Мэр Харькова сообщил, что россияне целенаправленно били по жилому дому. Пять вражеских "шахедов" заходили на него с разных сторон.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 августа россияне нанесли массированный дроновый удар по Одесчине. Из-за попадания вспыхнули объекты азербайджанской компании SOCAR.