Игрушки, руины и боль. Как сейчас выглядит дом в Харькове, где Россия убила целую семью с детьми (фото)
-
-
Пострадали 20 человек
В Харькове от российских обстрелов в ночь на 18 августа погибла целая семья — мать, отец, полуторагодовалая дочь, 16-летний сын и их бабушка. Жители города несут игрушки в дом, в котором после попадания нескольких российских беспилотников погибли семь человек.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у харьковского дома, который Россия избрала целью для атаки. Это обычная пятиэтажка, где люди мирно спали – враг ударил по дому в 5 часов утра.
На кадрах Яна Доброносова – разрушенный дом, поврежденные авто. Очень щемяще выглядят игрушки на фоне руин — больно понимать, что малышка, убитая Россией в своей кроватке, лишена врагом права жить и играть.
Единственным показателем готовности к мирным переговорам является прекращение огня. К сожалению враг демонстрирует обратное
Напомним, кроме семи погибших 20 человек пострадали, самому младшему — шесть лет. Мэр Харькова сообщил, что россияне целенаправленно били по жилому дому. Пять вражеских "шахедов" заходили на него с разных сторон.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 августа россияне нанесли массированный дроновый удар по Одесчине. Из-за попадания вспыхнули объекты азербайджанской компании SOCAR.