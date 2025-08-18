Россияне атаковали баллистикой Харьков и Сумы: что известно о последствиях (фото)

В Сумах обошлось без пострадавших, в Харькове ранены из-за российского удара

Российские оккупанты вечером 17 августа ударили баллистическими ракетами по Сумам, Харькову и Павлограду. В результате атаки есть повреждения жилой и гражданской инфраструктуры, в Харькове пострадали 11 человек.

Об атаке на Сумы сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Об атаке на Харьков сообщил мэр города Игорь Терехов, подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Сумах, по данным Григорова, атака оккупантов пришлась на гражданскую инфраструктуру. Ракета прилетела по одному из населенных пунктов Сумской громады, обошлось без пострадавших.

"Сумы. К счастью, жертв и раненых нет. В результате ракетного удара РФ по Сумской громаде около 22:40 повреждены здания одного из учебных заведений. Взрывной волной повреждены фасады, выбиты окна и двери. Обследование территории продолжается" Руководитель Сумской ОВА Олег Григоров

Последствия обстрела Сумской громады 17 августа (Сумская ОВА)

Последствия обстрела Сумской громады 17 августа (Сумская ОВА)

Последствия обстрела Сумской громады 17 августа (Сумская ОВА)

В Харькове баллистическая ракета упала посреди жилого квартала. По данным Терехова, пострадали в результате атаки 11 человек, повреждены 12 многоэтажных жилых домов. Враг умышленно бил именно по жилому кварталу.

Глава Харьковской ОВА Синегубов написал, что среди пострадавших преимущественно женщины — 21, 27, 36, 55, 60, 61, 69 и 82 лет, а также 44-летний мужчина. Также пострадала от удара России 13-летняя девочка. В ГСЧС Харьковской области показали фото последствий российского удара.

"Вечером 17 августа Россия нанесла ракетный удар по Индустриальному району города. Попадание было в землю недалеко от жилого квартала. Взрывной волной повреждено остекление окон в многоквартирных домах", — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Харьков 17 августа (ГСЧС Харьковщины)

Последствия атаки на Харьков 17 августа (ГСЧС Харьковщины)

Последствия атаки на Харьков 17 августа (ГСЧС Харьковщины)

Последствия атаки на Харьков 17 августа (ГСЧС Харьковщины)

Последствия атаки на Харьков 17 августа (ГСЧС Харьковщины)

Напомним, что в субботу, 16 августа, российская армия в очередной раз атаковала Павлоград, Днепропетровскую область. В городе раздался взрыв. Предварительно сообщалось о запуске ракеты в его направлении.

Также Россия ударила по центру Сум днем 15 августа как раз накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Российские пропагандисты попытались оправдать эту атаку, но получилось у россиян, как обычно, бесконечно тупо и неадекватно.