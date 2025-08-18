Росіяни атакували балістикою Харків та Суми: що відомо про наслідки (фото)

В Сумах обійшлося без постраждалих, у Харкові є поранені через російський удар

Російські окупанти ввечері 17 серпня вдарили балістичними ракетами по Сумах, Харкову та Павлограду. Внаслідок атаки є пошкодження житлової та цивільної інфраструктури, в Харкові постраждало 11 людей.

Про атаку на Суми повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Про атаку на Харків повідомив мер міста Ігор Терехов, підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В Сумах, за даними Григорова, атака окупантів прийшлася на цивільну інфраструктуру. Ракета прилетіла по одному з населених пунктів Сумської громади, обійшлося без постраждалих.

"Суми. На щастя, жертв і поранених немає. Внаслідок ракетного удару РФ по Сумській громаді близько 22:40 пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів. Вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері. Обстеження території триває" Керівник Сумської ОВА Олег Григоров

Наслідки обстрілу Сумської громади 17 серпня (Сумська ОВА)

Наслідки обстрілу Сумської громади 17 серпня (Сумська ОВА)

Наслідки обстрілу Сумської громади 17 серпня (Сумська ОВА)

В Харкові балістична ракета влучила посеред житлового кварталу. За даними Терехова, постраждало внаслідок атаки 11 людей, пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків. Ворог навмисне бив саме по житловому кварталу.

Голова Харківської ОВА Синєгубов написав, що серед постраждалих переважним чином жінки — 21, 27, 36, 55, 60, 61, 69 та 82 років, а також 44-річний чоловік. Також постраждала від удару Росії 13-річна дівчинка. В ДСНС Харківської області показали фото наслідків російського удару.

"Увечері 17 серпня Росія завдала ракетного удару по Індустріальному району міста. Влучання було у землю неподалік житлового кварталу. Вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон в багатоквартирних будинках", — сказано у повідомленні.

Наслідки атаки на Харків 17 серпня (ДСНС Харківщини)

Наслідки атаки на Харків 17 серпня (ДСНС Харківщини)

Наслідки атаки на Харків 17 серпня (ДСНС Харківщини)

Наслідки атаки на Харків 17 серпня (ДСНС Харківщини)

Наслідки атаки на Харків 17 серпня (ДСНС Харківщини)

Нагадаємо, що у суботу, 16 серпня, російська армія вкотре атакувала Павлоград, Дніпропетровської області. У місті пролунав вибух. Попередньо повідомлялось, про запуск ракети у його напрямку.

Також Росія вдарила по центру Сум вдень 15 серпня, як раз напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Російські пропагандисти спробували виправдати цю атаку, але вийшло в росіян як завжди, нескінченно тупо та неадекватно.