Іграшки, руїни та біль. Як зараз виглядає будинок у Харкові, де Росія вбила цілу родину з дітьми (фото)

Постраждало 20 людей

В Харкові від російського обстрілу в ніч на 18 серпня загинула ціла родина — мати, батько, півторарічна донечка, 16-річний син та їхня бабуся. Жителі міста несуть іграшки до будинку, в якому після влучання кількох російських безпілотників загинуло семеро людей.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля харківського будинку, який Росія обрала ціллю для атаки. Це звичайна п'ятиповерхівка, де люди мирно спали — ворог вдарив по будинку о 5 годині ранку.

У жителів кількох квартир було дуже мало шансів вижити

Квартири знищено

На кадрах Яна Доброносова — зруйнований дім, пошкоджені авто. Дуже щемко виглядають іграшки на тлі руїн — боляче розуміти, що малеча, вбита Росією у власному ліжечку, позбавлена ворогом права жити та гратися.

На пам'ять про маленьку жертву Росії до руїн несуть іграшки

Авто вигоріли вщент

Єдиним показником готовності до мирних перемовин, є припинення вогню. На жаль ворог демонструє протилежне Ян Доброносов

Нагадаємо, окрім сімох загиблих 20 людей постраждали, найменшому — шість років. Мер Харкова повідомив, що росіяни цілеспрямовано били по житловому будинку. Пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 18 серпня росіяни завдали масованого дронового удару по Одещині. Через влучання спалахнули об’єкти азербайджанської компанії SOCAR.