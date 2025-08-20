Рус

Іграшки, руїни та біль. Як зараз виглядає будинок у Харкові, де Росія вбила цілу родину з дітьми (фото)

Олена Руденко
РФ спрямувала на дім п'ять дронів
РФ спрямувала на дім п'ять дронів. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Постраждало 20 людей

В Харкові від російського обстрілу в ніч на 18 серпня загинула ціла родина — мати, батько, півторарічна донечка, 16-річний син та їхня бабуся. Жителі міста несуть іграшки до будинку, в якому після влучання кількох російських безпілотників загинуло семеро людей.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля харківського будинку, який Росія обрала ціллю для атаки. Це звичайна п'ятиповерхівка, де люди мирно спали — ворог вдарив по будинку о 5 годині ранку.

Будинок у Харкові, атакований Росією 18.08.2025
У жителів кількох квартир було дуже мало шансів вижити
Будинок у Харкові, по якому РФ вдарила дронами 18.08.2025
Квартира у Харкові, пошкоджена російськими дронами 18.08.2025
Квартири знищено
Будинок у Харкові, що атакувала Росія 18.08.2025

На кадрах Яна Доброносова — зруйнований дім, пошкоджені авто. Дуже щемко виглядають іграшки на тлі руїн — боляче розуміти, що малеча, вбита Росією у власному ліжечку, позбавлена ворогом права жити та гратися.

Іграшки біля будинку у Харкові, що атакувала РФ
На пам'ять про маленьку жертву Росії до руїн несуть іграшки
Іграшки біля харківської п'ятиповерхівки, по якій Росія поцілила дронами
Дім у Харкові, який зруйнувала Росія
Жінка принесла іграшки до будинку, де через удар РФ загинула маленька дівчинка
Авто біля будинку, знищеного російськими дронами
Авто вигоріли вщент
Автівка жителів Харкова, що пошкоджена під час російської атаки

Єдиним показником готовності до мирних перемовин, є припинення вогню. На жаль ворог демонструє протилежне

Ян Доброносов

Нагадаємо, окрім сімох загиблих 20 людей постраждали, найменшому — шість років. Мер Харкова повідомив, що росіяни цілеспрямовано били по житловому будинку. Пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 18 серпня росіяни завдали масованого дронового удару по Одещині. Через влучання спалахнули об’єкти азербайджанської компанії SOCAR.

