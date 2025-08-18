У Харкові збільшилася кількість загиблих, постраждало багато дітей: наслідки російського обстрілу (фото) - оновлюється

Під завалами можуть ще перебувати люди

Вибухи в Харкові лунали в ніч на 18 серпня. Ворог атакував Індустріальний район міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він розповів про наслідки атаки.

Ворожа ракета влучила в землю біля житлових будинків. Пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків та пʼять припаркованих авто. Вибуховою хвилею вибиті понад тисяча вікон.

UPD: Кількість загиблих у Харкові зросла до 5 осіб, серед них — 16-річний хлопець. Під завалами ще залишаються люди.

08:30 У Харкові під завалами будинку знайшли ще одне тіло людини. Кількість загиблих зросла до 4, повідомляє мер міста Ігор Терехов.

В ОВА розповіли, що окупанти поцілили 4 БпЛА типу "Герань-2" в п’ятиповерхівку. Кількість постраждалих сягнула 17 людей.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, обстріл стався 17 серпня близько 22:50. Тип ракети, якою війська рф атакували місто, встановлюється.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що рятувальники провели обстеження квартир пошкоджених будинків. У деяких помешканнях доводилось деблоковувати двері та евакуйовувати мешканців. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим.

У житловий будинок в Індустріальному районі Харкова було п'ять влучань. Про це розповів Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Є руйнування перекриттів та обвали. Гладких каже, що на цей час відомо про 17 постраждалих, 3 людини загинули, серед них — дитина, якій один рік, її дістали з-під завалів. Посадовець зазначає, що під завалами ще можуть перебувати люди.

Міський голова міста Ігор Терехов повідомив, що серед постраждалих 6 дітей. Станом на 6:36 рятувальники дістали ще одну живу людину.

Порятунок триває і під завалами можуть ще перебувати люди.

Варто зазначити, що російські окупанти ввечері 17 серпня вдарили балістичними ракетами по Сумах, Харкову та Павлограду. Внаслідок атаки є пошкодження житлової та цивільної інфраструктури.