В Харкові російський дрон ударив у багатоповерхівку: є пожежі та руйнування, загинула людина

Через руйнування перекриттів будинку під завалами можуть перебувати люди

Російський ударний безпілотник типу "Шахед" вранці 18 серпня влучив у багатоповерховий житловий будинок в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок атаки росіян є руйнування, виникли пожежі, загинула одна людина, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, через руйнування перекриттів будинку під завалами можуть перебувати люди.

"У житловому будинку, в який влучив "шахед", пожежа у двох підʼїздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому — палає останній поверх. Внаслідок обвалу перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди", — написав мер.

Також Терехов зазначив, що внаслідок атаки є загиблий, ще 15 людей постраждали, серед них діти 6 та 10 років. Інформацію Терехова щодо постраждалих частково підтвердив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов — за його словами, зараз надається допомога кільком постраждалим.

"25-річний чоловік та 79-річна жінка постраждали внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА по Індустріальному району міста. 10-річний хлопчик, 19-річна дівчина, 46-річний чоловік та 47-річна жінка шпиталізовані медиками", — написав керівник ОВА.

Нагадаємо, що це вже друга атака на місто за останні години. Ввечері 17 серпня російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Сумах, Харкову та Павлограду. Внаслідок атаки були зафіксовані пошкодження житлової та цивільної інфраструктури, в Харкові постраждало 11 людей.

Також Росія вдарила по центру Сум вдень 15 серпня, як раз напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Російські пропагандисти спробували виправдати цю атаку, але вийшло в росіян як завжди, нескінченно тупо та неадекватно.